La nuova sfida di Putin: armi nucleari tattiche dispiegate in Bielorussia (Di domenica 26 marzo 2023) “Non stiamo trasferendo le nostre armi nucleari tattiche alla Bielorussia, ma le schiereremo e addestreremo i militari, così come fanno gli Stati Uniti in Europa”. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, intervistato dal giornalista Vladimir Soloviev. Il capo del Cremlino ha annunciato, così, un accordo con il fedele alleato bielorusso per il dispiegamento di testate nel territorio della ex repubblica sovietica, che confina con l’Ucraina. Putin ha assicurato alla televisione pubblica che tale accordo non viola i trattati di disarmo esistenti e che il 1 luglio sarà completata la costruzione di uno speciale deposito per le armi nucleari tattiche. Nello specifico, il leader russo ha rivelato che in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 26 marzo 2023) “Non stiamo trasferendo le nostrealla, ma le schiereremo e addestreremo i militari, così come fanno gli Stati Uniti in Europa”. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir, intervistato dal giornalista Vladimir Soloviev. Il capo del Cremlino ha annunciato, così, un accordo con il fedele alleato bielorusso per il dispiegamento di testate nel territorio della ex repubblica sovietica, che confina con l’Ucraina.ha assicurato alla televisione pubblica che tale accordo non viola i trattati di disarmo esistenti e che il 1 luglio sarà completata la costruzione di uno speciale deposito per le. Nello specifico, il leader russo ha rivelato che in ...

