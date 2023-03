La nuova fiamma di Francesco Chiofalo dopo la rottura con Drusilla Gucci: ecco di chi si tratta (Di domenica 26 marzo 2023) Stando ai rumors circolati nelle ultime ore in rete, pare che, Francesco Chiofalo abbia un nuovo amore. Il personal trainer è stato sorpreso per le vie di Roma in compagnia dell’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, Maria Laura De Vitis, nota al pubblico anche per la recente relazione con Paolo Brosio. Il 34enne e la modella ... TAG24. Leggi su tag24 (Di domenica 26 marzo 2023) Stando ai rumors circolati nelle ultime ore in rete, pare che,abbia un nuovo amore. Il personal trainer è stato sorpreso per le vie di Roma in compagnia dell’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, Maria Laura De Vitis, nota al pubblico anche per la recente relazione con Paolo Brosio. Il 34enne e la modella ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GeorgetteAmon67 : RT @maparliamodime: PER PIACERE EDOARDOOOO AHAHAHAHAH come si chiama la nuova fiamma di antonella? ????????#donnalisi - donnalisi2 : RT @maparliamodime: PER PIACERE EDOARDOOOO AHAHAHAHAH come si chiama la nuova fiamma di antonella? ????????#donnalisi - maparliamodime : PER PIACERE EDOARDOOOO AHAHAHAHAH come si chiama la nuova fiamma di antonella? ????????#donnalisi - giorgiaa_leuzzi : RT @littlegirl880: Ed ecco la prima foto di @Anto_Fiordelisi con la sua nuova fiamma?????????????? #donnalisi - littlegirl880 : Ed ecco la prima foto di @Anto_Fiordelisi con la sua nuova fiamma?????????????? #donnalisi -