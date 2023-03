La nipote di Lady D convola a nozze con un vestito super economico: non supera le 500 sterline (Di domenica 26 marzo 2023) La nipote di Lady Diana, Amelia, vola fino in Africa per iniziare i festeggiamenti del suo matrimonio: il suo vestito è super economico La principessa Diana è sempre stata una grandissima appassionata di moda. Sono stati tantissimi gli stilisti che hanno fatto di tutto purché la principessa del Galles indossasse i propri capi. Basti pensare che ancora oggi, Diana è un'icona attualissima di stile, soprattutto con il ritorno del vintage, la mamma fi William ed Harry viene imitata sempre di più. Anche Kate Middleton, quando spesso deve presenziare ad importanti cerimonie, sceglie dei look identici a quelle indossati da Lady D. Anche Meghan Markle che invece veste più informale, spesso ricrea i look più cool di Diana. C'è però sua nipote, Lady Amelia, che ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 26 marzo 2023) LadiDiana, Amelia, vola fino in Africa per iniziare i festeggiamenti del suo matrimonio: il suoLa principessa Diana è sempre stata una grandissima appassionata di moda. Sono stati tantissimi gli stilisti che hanno fatto di tutto purché la principessa del Galles indossasse i propri capi. Basti pensare che ancora oggi, Diana è un'icona attualissima di stile, soprattutto con il ritorno del vintage, la mamma fi William ed Harry viene imitata sempre di più. Anche Kate Middleton, quando spesso deve presenziare ad importanti cerimonie, sceglie dei look identici a quelle indossati daD. Anche Meghan Markle che invece veste più informale, spesso ricrea i look più cool di Diana. C'è però suaAmelia, che ...

