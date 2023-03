La nave ong di Banksy bloccata a Lampedusa dal nuovo decreto Migranti. L’hotspot dell’isola al collasso: 2.494 ospiti su 400 posti (Di domenica 26 marzo 2023) Violazioni del nuovo decreto Migranti tengono ferma a Lampedusa la nave Louise Michel, dell’omonima ong finanziata dall’artista Banksy, dopo che l’imbarcazione era arrivata sull’isola con 180 Migranti salvati nel Mediterraneo. Lo riferiscono gli stessi attivisti, spiegando che non è stata data alcuna spiegazione ufficiale dalle autorità le quali – dice la ong – “ci impediscono di lasciare il porto e prestare soccorsi in mare”. La Louise Michel aveva soccorso alcuni barchini sui quali viaggiavano diversi Migranti e i salvataggi erano stati effettuati anche da motovedette di Capitaneria e Guardia di finanza. Sull’isola proseguono senza sosta gli arrivi dalle coste tunisine. L’ultimo in ordine di tempo è un barchino di 7 metri, con a bordo 43 persone (19 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 marzo 2023) Violazioni deltengono ferma alaLouise Michel, dell’omonima ong finanziata dall’artista, dopo che l’imbarcazione era arrivata sull’isola con 180salvati nel Mediterraneo. Lo riferiscono gli stessi attivisti, spiegando che non è stata data alcuna spiegazione ufficiale dalle autorità le quali – dice la ong – “ci impediscono di lasciare il porto e prestare soccorsi in mare”. La Louise Michel aveva soccorso alcuni barchini sui quali viaggiavano diversie i salvataggi erano stati effettuati anche da motovedette di Capitaneria e Guardia di finanza. Sull’isola proseguono senza sosta gli arrivi dalle coste tunisine. L’ultimo in ordine di tempo è un barchino di 7 metri, con a bordo 43 persone (19 ...

