La nave di Banksy, "femminista e antifascista", bloccata a Lampedusa per violazioni del nuovo decreto. Guardia costiera: "Le Ong intralciano i soccorsi"

I soccorsi durante tre operazioni di salvataggio complesse, soprattutto l'ultima: in piena notte un guscio di ferro con a bordo 34 persone si è capovolto, tutti sono finiti in acqua

