La nave di Banksy | femminista e antifascista | bloccata a Lampedusa per violazioni del nuovo decreto dopo aver salvato 180 persone | Mentre la guardia costiera stava a guardare

(Di domenica 26 marzo 2023) I soccorsi durante tre operazioni di salvataggio complesse, soprattutto l'ultima: in piena notte un guscio di ferro con a bordo 34si è capovolto, tutti sono finiti in acqua

A Lampedusa, oltre alle persone soccorse anche dalla ong Louise Michel finanziata da Banksy, altre 294 sono giunte in vari sbarchi autonomi. L'hotspot di contrada Imbriacola, già sovraccarico, ...

Migranti, a Lampedusa approda anche la nave di Banksy con 116 migranti salvati in mare Repubblica TV

Decine di imbarcazioni stanno partendo dal porto tunisino di Sfax: tanti i viaggi autonomi, compiuti senza scafisti. Sono centinaia le persone salvate da Ong, capitaneria e GdF. Record di sbarchi a La ...Nell'hotspot di contrada Imbriacola ci sono 2.488 persone a fronte di 400 posti disponibili 1' DI LETTURA PALERMO – Sono 268 i migranti giunti a Lampedusa dopo che le cinque imbarcazioni e il gommone ...