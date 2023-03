La nave di Banksy, "femminista e antifascista", bloccata a Lampedusa per violazioni del nuovo decreto dopo aver salvato 180 persone: "Mentre la Guardia costiera stava a guardare" (Di domenica 26 marzo 2023) I soccorsi durante tre operazioni di salvataggio complesse, soprattutto l'ultima: in piena notte un guscio di ferro con a bordo 34 persone si è capovolto, tutti sono finiti in acqua Leggi su repubblica (Di domenica 26 marzo 2023) I soccorsi durante tre operazioni di salvataggio complesse, soprattutto l'ultima: in piena notte un guscio di ferro con a bordo 34si è capovolto, tutti sono finiti in acqua

