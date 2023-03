La nave di Banksy bloccata a Lampedusa dopo 5 soccorsi, perché è scattato il fermo con il decreto Ong (Di domenica 26 marzo 2023) Doveva andare a Trapani per far sbarcare i migranti tratti in salvo. Durante il tragitto, invece, l’equipaggio ha continuato a effettuare altri soccorsi in mare, violando le disposizioni del nuovo decreto del governo sulle ong. Sarebbe questo il motivo per cui la nave Louise Michel, appartenente all’omonima Ong, e finanziata anche dall’artista senza volto Banksy, è stata fermata nel porto di Lampedusa dalle autorità italiane. A bordo dell’imbarcazione ci sono 180 persone che sono state soccorse con cinque operazioni diverse mentre cercavano di attraversare il Mediterraneo a bordo di piccoli barchini. Interventi a cui hanno contribuito anche le motovedette della capitaneria di porto e della Guardia di Finanza. A farlo sapere sono gli stessi attivisti, che attribuiscono la ragione del ... Leggi su open.online (Di domenica 26 marzo 2023) Doveva andare a Trapani per far sbarcare i migranti tratti in salvo. Durante il tragitto, invece, l’equipaggio ha continuato a effettuare altriin mare, violando le disposizioni del nuovodel governo sulle ong. Sarebbe questo il motivo per cui laLouise Michel, appartenente all’omonima Ong, e finanziata anche dall’artista senza volto, è stata fermata nel porto didalle autorità italiane. A bordo dell’imbarcazione ci sono 180 persone che sono state soccorse con cinque operazioni diverse mentre cercavano di attraversare il Mediterraneo a bordo di piccoli barchini. Interventi a cui hanno contribuito anche le motovedette della capitaneria di porto e della Guardia di Finanza. A farlo sapere sono gli stessi attivisti, che attribuiscono la ragione del ...

