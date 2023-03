La Maserati di The Penguin è tra le migliori auto guidate dai cattivi del cinema

(Di domenica 26 marzo 2023) Tra lein dotazione aidelnon è certo la migliore. Basta, però, dare un'occhiata allaQuattroporte viola per capire esattamente chi sia il proprietario. Appartiene a The, interpretato da un irriconoscibile Colin Farrell. L’affinità del personaggio con questo colore risale ai fumetti, dove l'originale Oswald Cobblepot prediligeva, appunto, indossare pantaloni gessati e cilindro viola. Nell'ultimo film di Batman lo troviamo alla guida di una, che dovrebbe riapparire nella serie tv spinn off, attualmente in fase di lavorazione a New York. Set di TheJose Perez/Bauer-GriffinAnche se laviola è decisamente adatta a The, non ha la stessa cattiveria di alcune delle ...

Anche se la Maserati viola è decisamente adatta a The Penguin, non ha la stessa cattiveria di alcune delle auto più malvagie del cinema e della tv. Ha accenti bronzei a contrasto del viola dominante e ...