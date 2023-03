"La Luna e i Falò" con Andrea Bosca a Nizza Monferrato (Di domenica 26 marzo 2023) Continua la stagione teatrale di Nizza Monferrato: il prossimo spettacolo in programma, mercoledì 29 marzo, è "La Luna e i Falò", tratto dall'omonimo romanzo di Cesare Pavese, con Andrea Bosca; luci e ... Leggi su gazzettadasti (Di domenica 26 marzo 2023) Continua la stagione teatrale di: il prossimo spettacolo in programma, mercoledì 29 marzo, è "Lae i", tratto dall'omonimo romanzo di Cesare Pavese, con; luci e ...

