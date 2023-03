La grazia in cambio della guerra. Migliaia di criminali premiati dalla Wagner (Di domenica 26 marzo 2023) Più di cinquemila criminali sono stati graziati dopo aver completato il proprio servizio militare nella compagnia Wagner in Ucraina, secondo quanto riporta Reuters. La compagnia militare privata non esiste formalmente, dato che in Russia le milizie mercenarie sono illegali. Da qui discende il fatto che Wagner non possa aprire degli uffici di reclutamento pubblici e quindi si sia rivolta alle carceri russe come bacino umano. Un tempo composta da veterani e spie con anni di esperienza in molteplici teatri di conflitto tra Libia, Siria, Mali e Repubblica Centrafricana, oggi la compagnia ha arruolato Migliaia di detenuti da utilizzare in Ucraina. Poco importa se la qualità militare dell’unità risulta carente, dato che la tattica di assalto si risolve principalmente in ondate su ondate di uomini mandati al ... Leggi su formiche (Di domenica 26 marzo 2023) Più di cinquemilasono statiti dopo aver completato il proprio servizio militare nella compagniain Ucraina, secondo quanto riporta Reuters. La compagnia militare privata non esiste formalmente, dato che in Russia le milizie mercenarie sono illegali. Da qui discende il fatto chenon possa aprire degli uffici di reclutamento pubblici e quindi si sia rivolta alle carceri russe come bacino umano. Un tempo composta da veterani e spie con anni di esperienza in molteplici teatri di conflitto tra Libia, Siria, Mali e Repubblica Centrafricana, oggi la compagnia ha arruolatodi detenuti da utilizzare in Ucraina. Poco importa se la qualità militare dell’unità risulta carente, dato che la tattica di assalto si risolve principalmente in ondate su ondate di uomini mandati al ...

