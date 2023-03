La Germania lascia sola l' Italia | accordo con la Ue sugli e-fuel

(Di domenica 26 marzo 2023) L'Unione europea ha raggiunto uncon laper l'uso degli e-s per le automobili dopo il 2035, mossa chel'più ita nella sua difesa dei biocarburanti come sostenibili. Non è servita la lettera inviata al vicepresidente della commissione Ue Frans Timmermans dai ministri Matteo Salvini, Adolfo Urso, e Gilberto Pichetto Fratin. Timmermans ha annunciato su Twitter che la Commissione ha «trovato uncon lasull'uso futuro degli e-s nelle automobili», e che ora si lavorerà «per ottenere quanto prima l'adozione delle norme in materia di Co2 per il regolamento sulle autovetture e la Commissione darà seguito rapidamente alle misure giuridiche necessarie per attuare il considerando 11». ...

