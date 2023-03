La Geo Barents arrivata in porto a Bari, a bordo 190 migranti (Di domenica 26 marzo 2023) E' arrivata nel porto di Bari la nave Geo Barents di Medici Senza frontiere con a bordo 190 persone soccorse nei giorni scorsi nel Mediterraneo. A conclusione delle operazioni di attracco, comincerà a ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 26 marzo 2023) E'neldila nave Geodi Medici Senza frontiere con a190 persone soccorse nei giorni scorsi nel Mediterraneo. A conclusione delle operazioni di attracco, comincerà a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Fiume di arrivi sulle coste italiane, dove a Lampedusa in poche ore si sono registrati 20 sbarchi di oltre novecent… - dottorbarbieri : ?????? Gli sbarchi delle ultime ore, secondo una prima stima tra Lampedusa, Sicilia e Calabria, ammonterebbero a circa… - MSF_ITALIA : ??Durante la notte i team di MSF a bordo della #GeoBarents hanno soccorso 190 persone, in seguito alla segnalazione… - LaGazzettaWeb : Arrivata a Bari la Geo Barents con 190 persone a bordo: le storie dei migranti dalla nave - Foto - infoitinterno : Geo Barents salva 190 persone in mare: assegnato il porto di Bari, a oltre 2 giorni di navigazione -

La Geo Barents arrivata in porto a Bari, a bordo 190 migranti Tiscali Notizie Arrivata a Bari la Geo Barents con 190 persone a bordo: le storie dei migranti dalla nave “Grazie a voi, persone del mare. Ci avete presi dall'inferno verso il paradiso": è la poesia scritta a bordo da uno dei migranti che tra pochi minuti attraccheranno nel porto di Bari ... La Geo Barents arrivata in porto a Bari, a bordo 190 migranti E' arrivata nel porto di Bari la nave Geo Barents di Medici Senza frontiere con a bordo 190 persone soccorse nei giorni scorsi nel Mediterraneo. (ANSA) ... “Grazie a voi, persone del mare. Ci avete presi dall'inferno verso il paradiso": è la poesia scritta a bordo da uno dei migranti che tra pochi minuti attraccheranno nel porto di Bari ...E' arrivata nel porto di Bari la nave Geo Barents di Medici Senza frontiere con a bordo 190 persone soccorse nei giorni scorsi nel Mediterraneo. (ANSA) ...