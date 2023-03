La foto di Papa Francesco vestito così fa impazzire tutti (Di domenica 26 marzo 2023) È lui o non è lui? Certo che non è lui. Sui social network è diventata virale la fotografia di Papa Francesco avvolto in un piumino bianco over size lungo fino ai piedi. Ricorda il Bibendum della Michelin o Asap Rocky sulla passerella del Met Gala di New York. Lo scatto però è un autentico falso, o meglio un risultato dell'intelligenza artificiale. La foto del Pontefice è stata realizzata da un giovane che ha pubblicato il capolavoro da 10 milioni di visualizzazioni su Reddit. Molti hanno capito che era un fotomontaggio, tanti ci hanno creduto, altri hanno ironizzato. L'immagine è frutto della tecnologia “deep fake”, una finzione così profonda da apparire vera e credibile. Lo strumento della società AI o della Midjourney è disponibile per tutti e gratuito: si accede ... Leggi su iltempo (Di domenica 26 marzo 2023) È lui o non è lui? Certo che non è lui. Sui social network è diventata virale lagrafia diavvolto in un piumino bianco over size lungo fino ai piedi. Ricorda il Bibendum della Michelin o Asap Rocky sulla passerella del Met Gala di New York. Lo scatto però è un autentico falso, o meglio un risultato dell'intelligenza artificiale. Ladel Pontefice è stata realizzata da un giovane che ha pubblicato il capolavoro da 10 milioni di visualizzazioni su Reddit. Molti hanno capito che era unmontaggio, tanti ci hanno creduto, altri hanno ironizzato. L'immagine è frutto della tecnologia “deep fake”, una finzioneprofonda da apparire vera e credibile. Lo strumento della società AI o della Midjourney è disponibile pere gratuito: si accede ...

