La filiera dell’auto in pressing sul governo: “Ora si faccia sentire sui carburanti bio” (Di domenica 26 marzo 2023) Marco Stella, vicepresidente Anfia: «L’accordo tra Germania e Ue apre una strada, il muro ideologico si sta sgretolando» Leggi su lastampa (Di domenica 26 marzo 2023) Marco Stella, vicepresidente Anfia: «L’accordo tra Germania e Ue apre una strada, il muro ideologico si sta sgretolando»

LaStampa : La filiera dell'auto in pressing sul governo: "Ora si faccia sentire sui carburanti bio" - Chiaserotti : RT @giubileif: Continuare a insistere con queste politiche ambientali ideologiche europee è una follia. Quando la nostra filiera energetica… - V_Gulliver : @giubileif Quando la nostra filiera energetica e dell'auto dipenderà dalla Cina!! Giubilei non sai e non capisci nulla, studia, informati - Gabriele885 : RT @giubileif: Continuare a insistere con queste politiche ambientali ideologiche europee è una follia. Quando la nostra filiera energetica… - bhasmantam : @giubileif La filiera dell'auto italiana produce carrozzerie pneumatici sedili fanali freni sospensioni e quant'alt…