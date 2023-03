La festa con gli amici, i mini tornei di boxe: morto ragazzino di 15 anni (Di domenica 26 marzo 2023) Sabato sera tragico a Genova, dove un ragazzino di 15 anni è morto mentre partecipava a una festa in casa di un amico. Sembra che nel corso della serata i partecipanti, tutti adolescenti, abbiano fatto dei mini tornei di boxe sfruttando dei... Leggi su today (Di domenica 26 marzo 2023) Sabato sera tragico a Genova, dove undi 15mentre partecipava a unain casa di un amico. Sembra che nel corso della serata i partecipanti, tutti adolescenti, abbiano fatto deidisfruttando dei...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ProVitaFamiglia : BUONA FESTA DEL PAPÀ! ??????????? 'Un padre non è un’ancora che ci trattiene né una vela che ci porta con sé, ma una l… - GrandeFratello : Con queste dolcissime parole di Antonino auguriamo buona festa del papà a tutti ?? #GFVIP - ItalianAirForce : Uno spettacolo nello spettacolo, per una grande festa dello sport. Le @FrecceTricolori hanno sorvolato la Maratona… - rep_genova : Genova, tragedia a Castelletto: 15enne muore durante una festa dopo aver giocato a boxe con amici [di Marco Lignana… - annabcreations : RT @Cavalodiritorno: Ma chi erano gli invitati alla festa di #Salvini? E come ci è arrivata a quel party #Meloni con la sua famiglia? https… -