La decisione di Putin: "Armi tattiche nucleari russe trasferite a Minsk per addestrare i militari" (Di domenica 26 marzo 2023) Usa l'alleato più stretto per minacciare i confini dell'Europa, rivendicando che la stessa azione viene già compiuta dall'Occidente. Vladimir Putin mostra i muscoli e alza il livello della minaccia nucleare con l'annuncio che il primo luglio "sarà completata la costruzione di un deposito di Armi nucleari tattiche in Bielorussia". Nel solito gioco di scarico delle responsabilità, il presidente russo dice che non si tratta di una scelta insolita e precisa che non saranno trasferite le Armi nucleari in dotazione a Mosca, ma che "le metteremo lì per addestrare i militari" bielorussi, "come hanno fatto gli Stati Uniti in Europa". Dieci aerei sono pronti a utilizzare questo tipo di arma", ha continuato, e "dal 3 aprile inizieremo ad ...

