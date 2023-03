La cara, vecchia e monotona sosta: all’Inter già accostati 9 nomi! (Di domenica 26 marzo 2023) Solita storia. Quando c’è la sosta, l’Inter sale alla ribalta (involontariamente). Già nove i giocatori accostati in questa settimana e ancora non è finita LE BELLE TRADIZIONI ? Ci sono due certezze nella vita: l’infinità dell’universo e la sfilza di nomi accostati all’Inter durante la sosta per le nazionali. E sulla prima, occhio a metterci la mano sul fuoco… La prima pausa dell’anno, infatti, non smentisce l’ormai ferrea tradizione in atto da tempo fra tv e giornali sportivi. Non è un caso che nel giro di nemmeno una settimana, l’Inter si è vista accostare almeno 8-9 nomi di giocatori. Ormai è una tendenza ben consolidata da anni. Si tratta perlopiù di tanto fumo e poco arrosto, profili a volte messi lì per caso oppure selezionati in base alle esigenze momentanee della squadra. In questa prima ... Leggi su inter-news (Di domenica 26 marzo 2023) Solita storia. Quando c’è la, l’Inter sale alla ribalta (involontariamente). Già nove i giocatoriin questa settimana e ancora non è finita LE BELLE TRADIZIONI ? Ci sono due certezze nella vita: l’infinità dell’universo e la sfilza di nomidurante laper le nazionali. E sulla prima, occhio a metterci la mano sul fuoco… La prima pausa dell’anno, infatti, non smentisce l’ormai ferrea tradizione in atto da tempo fra tv e giornali sportivi. Non è un caso che nel giro di nemmeno una settimana, l’Inter si è vista accostare almeno 8-9 nomi di giocatori. Ormai è una tendenza ben consolidata da anni. Si tratta perlopiù di tanto fumo e poco arrosto, profili a volte messi lì per caso oppure selezionati in base alle esigenze momentanee della squadra. In questa prima ...

