Kostic lascia il ritiro della Serbia | infiammazione al tendine di Achille

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 26 marzo 2023) L’esternoJuventus, Filip, hato ilper un problema aldinon potrà quindi essere in campo con la sua Nazionale domani, con il Montenegro. Rientra a Torino. L’annuncio dell’infortunio è stato dato dal commissario tecnico, Dragan Stojovic, che ha dichiarato in conferenza stampa: “Brutte notizie per noi, hato la squadra ieri. È un’deld’. Non c’era bisogno di correre rischi e la decisione è stata per lui di tornare al club. Non sarà in gruppo per la partita di domani. Gli infortuni sono parte integrante e non c’è niente di ...