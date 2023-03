Kilimangiaro Rai 3, ospiti oggi, puntata 26 marzo 2023 (Di domenica 26 marzo 2023) oggi pomeriggio su Raitre, alle 17:15, torna l’appuntamento con i viaggi di Kilimangiaro, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli. Nel cast fisso ritroviamo anche il geologo Mario Tozzi, che proporrà al pubblico alcune riflessioni in merito all’ambiente ed al clima da proteggere. Nella venticinquesima puntata del 26 marzo 2023, insieme a Camila Raznovich il presidente del Fai Marco Magnifico, in occasione delle Giornate Fai di Primavera. La professoressa Sahra Talamo, ordinaria del dipartimento di chimica “Giacomo Ciamician” dell’Università di Bologna, invece, accompagnerà il pubblico televisivo alla scoperta di uno studio che sta letteralmente riscrivendo quello che ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 26 marzo 2023)pomeriggio su Raitre, alle 17:15, torna l’appuntamento con i viaggi di, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli. Nel cast fisso ritroviamo anche il geologo Mario Tozzi, che proporrà al pubblico alcune riflessioni in merito all’ambiente ed al clima da proteggere. Nella venticinquesimadel 26, insieme a Camila Raznovich il presidente del Fai Marco Magnifico, in occasione delle Giornate Fai di Primavera. La professoressa Sahra Talamo, ordinaria del dipartimento di chimica “Giacomo Ciamician” dell’Università di Bologna, invece, accompagnerà il pubblico televisivo alla scoperta di uno studio che sta letteralmente riscrivendo quello che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorrNazionale : Il patrimonio culturale e paesaggistico dell’Italia del FAI per la puntata di “#Kilimangiaro” in onda domenica 26 m… - Bizio49029675 : @TvTalk_Rai @camilaraznovich Se non erro ci furono anche prime serate del Kilimangiaro, non è una novità -