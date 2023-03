Kiev: "La Bielorussia è ostaggio nucleare di Mosca" (Di domenica 26 marzo 2023) Le reazioni all'annuncio di Putin sul dispiegamento di armi nucleari tattiche nell'ex repubblica sovietica. Gli Usa: "Nessun segnale Mosca si stia preparando a usare questo tipo di armi". L'Istituto per lo studio della guerra: "Putin le voleva a Minsk prima dell'invasione. Annuncio volto a intimidire l'Ucraina e i Paesi Ue" Leggi su huffingtonpost (Di domenica 26 marzo 2023) Le reazioni all'annuncio di Putin sul dispiegamento di armi nucleari tattiche nell'ex repubblica sovietica. Gli Usa: "Nessun segnalesi stia preparando a usare questo tipo di armi". L'Istituto per lo studio della guerra: "Putin le voleva a Minsk prima dell'invasione. Annuncio volto a intimidire l'Ucraina e i Paesi Ue"

