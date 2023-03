(Di domenica 26 marzo 2023) Torniamo a parlare del derby d’Italia, ma non quello di domenica scorsa. Quello l’abbiamo quasi esaurito, anche se per 20 anni ci...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Juvemania: se vince l’Inter tutti zitti, quando tocca alla Juve ‘ruba’ - sportli26181512 : Juvemania: se vince l’Inter tutti zitti, quando tocca alla Juve ‘ruba’: Torniamo a parlare del derby d’Italia, ma n… -

L'Inter non sa accettare la sconfitta, mentre quando sisilenzio radio e lui fa lo stesso. L'anno scorso c'era ad esempio il rigore ribattuto da Calhanoglu con le immagini che chiariscono che ...L'Inter non sa accettare la sconfitta, mentre quando sisilenzio radio e lui fa lo stesso. L'anno scorso c'era ad esempio il rigore ribattuto da Calhanoglu con le immagini che chiariscono che ...

Juvemania: se vince l'Inter tutti zitti, quando tocca alla Juve 'ruba' Calciomercato.com

Torniamo a parlare del derby d’Italia, ma non quello di domenica scorsa. Quello l’abbiamo quasi esaurito, anche se per 20 anni ci ricorderanno il fallo di mano di Rabiot, di Vlahovic o nemmeno sappiam ...Inter-Juve Sta venendo fuori un gran casino innescato da Inzaghi, dai suoi giocatori e dai giornalisti che sopra le parti non sono. Io almeno sono dichiarato. La mano di Rabiot sarà un episodio che c ...