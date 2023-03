Juve, sono Kean e McKennie le chiavi per arrivare a Gnonto (Di domenica 26 marzo 2023) Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La Gazzetta dello Sport. Juventus: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie 26 marzo ... Leggi su gazzetta (Di domenica 26 marzo 2023) Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La Gazzetta dello Sport.ntus: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie 26 marzo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Gli atti irrilevanti sono: #Dybala che dice non mi hanno pagato #Mandragora-#Udinese con falso in bilancio… - realvarriale : È ufficiale il cambio di regolamento: quando è in campo #Rabiot, tra i 22 calciatori in campo sono 3 quelli che… - romeoagresti : Entro metà aprile entreranno nel vivo i contatti tra #Juve e #OM per il riscatto di #Milik (7 milioni + potenzialme… - Tomas1374 : Formazione offensiva 3412 un po' particolare #Cudrig ormai spostato sulla fascia sx #Sersanti sulla dx #Barrenechea… - sportli26181512 : Juve, non solo Zaniolo: Allegri punta Vicario e Scamacca: Juve, non solo Zaniolo: Allegri punta Vicario e Scamacca… -