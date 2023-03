Juve, si pensa all’arrivo di Frattesi in caso di una partenza di Rabiot (Di domenica 26 marzo 2023) Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo, è da tempo nel mirino di mercato della Juventus. Presto un incontro con i suoi agenti Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo, è da tempo nel mirino di mercato della Juventus. Presto, secondo quanto riportato da Tuttosport, ci dovrebbe essere un incontro tra la dirigenza bianconera ed i suoi agenti. La data? Presumibilmente dopo il 19 aprile data in cui è attesa la sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport sulla penalizzazione di 15 punti in campionato il cui esito indirizzerà la prossima stagione. Il Sassuolo, dal canto suo, non fa sconti: la richiesta del club neroverde è di 30 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 marzo 2023) Davide, centrocampista del Sassuolo, è da tempo nel mirino di mercato dellantus. Presto un incontro con i suoi agenti Davide, centrocampista del Sassuolo, è da tempo nel mirino di mercato dellantus. Presto, secondo quanto riportato da Tuttosport, ci dovrebbe essere un incontro tra la dirigenza bianconera ed i suoi agenti. La data? Presumibilmente dopo il 19 aprile data in cui è attesa la sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport sulla penalizzazione di 15 punti in campionato il cui esito indirizzerà la prossima stagione. Il Sassuolo, dal canto suo, non fa sconti: la richiesta del club neroverde è di 30 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : #Juve, si pensa all'arrivo di #Frattesi - alessio_afp : @MaxNerozzi @RPiferi E questo sarebbe un articolo per dare risalto alla posizione Juve? Ma lei ci è o ci fa? Pensa… - AntonioPal3 : @levrierog @La_Bianconera @juventusfc Pensa a festeggiare e non alla juve......non vorrei che se riparlasse fra 33 anni - Maspuntax : @Adri_JUVE @ibra72 @refurbed Male! Ai figli bisogna far capire come stanno le cose e invitarli a non sottostare all… - MarcoCentoni1 : @JU29ROTEAM Ma indovina un po' chi paga tutte queste indagini e intercettazioni? Il contribuente italiano nonché ju… -