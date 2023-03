Juve | Locatelli | «Di Maria? Vi spiego la differenza fra un campione e uno che fa il fenomeno»

(Di domenica 26 marzo 2023) Manuel, centrocampista dellantus, ha parlato dell’impatto di Angel Dinel campionato italiano Manuel, centrocampista dellantus, ha parlato di Angel Diai microfoni ufficiali del club. DI– «Fa un altro sport. Ci sono tanti giocatori forti allantus, come Bonucci, Danilo e Alex Sandro, ma Angel è l’esempio del. È un, ha vinto tutto quello che poteva vincere e si è presentato da noi in allenamento come la persona più umile del mondo. Queste sono cose che ti rimangono dentro, questa è lafra une uno che fa il». L'articolo proviene da Calcio News 24.

