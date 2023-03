Juve clamoroso gol di braccio contro l’Inter: polemiche anche nel campionato femminile – VIDEO (Di domenica 26 marzo 2023) polemiche nel big match Inter-Juventus anche nel derby femminile. Juventus Women vince 3-1, ma la rete del vantaggio di Sembrant è stata irregolare. polemiche tra i tifosi dell’Inter. Nell’ultimo big match del campionato di Serie A tra Inter e Juventus, si sono verificate polemiche simili a quelle che si sono verificate oggi nel confronto tra le squadre femminili dei due club. Il polverone sollevato per le proteste nerazzurre in occasione del gol di Kostic, viziato dai presunti tocchi di braccio di Vlahovic e Rabiot, si è ripetuto nel derby d’Italia femminile. Il tocco di Sembrant al momento del gol in Inter-Juventus.La partita tra Juventus Women e ... Leggi su napolipiu (Di domenica 26 marzo 2023)nel big match Inter-ntusnel derbyntus Women vince 3-1, ma la rete del vantaggio di Sembrant è stata irregolare.tra i tifosi del. Nell’ultimo big match deldi Serie A tra Inter entus, si sono verificatesimili a quelle che si sono verificate oggi nel confronto tra le squadre femminili dei due club. Il polverone sollevato per le proteste nerazzurre in occasione del gol di Kostic, viziato dai presunti tocchi didi Vlahovic e Rabiot, si è ripetuto nel derby d’Italia. Il tocco di Sembrant al momento del gol in Inter-ntus.La partita trantus Women e ...

