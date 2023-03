Judo | Alice Bellandi è seconda al Grand Slam di Tbilisi

(Di domenica 26 marzo 2023)– Il quarto podio dell’Italia a(Georgia), sede del quartostagionale di, porta la firma di. Laka azzurra è arrivata al secondo posto nella categoria dei -78 kg femminili. Per la numero uno del ranking mondiale è sfumato sul più bello il quinto successo consecutivo sul massimo circuito. All’Olympic Palace la bresciana ha iniziato il proprio percorso aggiudicandosi la Pool A in virtù dei successi sulla kosovara Loriana Kuka e sull’ucraina Yelyzaveta Lytvynenko. In semifinale, poi,ha battuto la tedesca Alina Boehm prima di arrendersi nell’ultimo atto di fronte all’altra teutonica Anna-Maria Wagner (prima). Hanno completato il podio l’israeliana Inbar Lanir e l’ucraina Yuliia ...

