Juan Jesus, il contratto scade a giugno: il Napoli ha deciso sul suo futuro (Di domenica 26 marzo 2023) Il Napoli si muove anche per il futuro: l’obiettivo della società è confermare gran parte della rosa attuale e per farlo bisognerà lavorare ad alcuni rinnovi. Ultimati e ufficializzati quelli di Meret, Zerbin, Anguissa e Lobotka, la dirigenza a fine stagione lavorerà su quelli di Rrahmani, Di Lorenzo e proverà a trovare un’intesa anche con Zielinski e Lozano, entrambi in scadenza a giugno 2024. Zielinski e Kvaratskhelia (FOTO: SSC Napoli) Un rinnovo “più urgente” a cui si dovrà pensare è quello di Juan Jesus: il difensore brasiliano è in scadenza a giugno 2023 e dovrà firmare il rinnovo entro il termine di questa stagione. Il Napoli però ha già deciso il suo futuro: come ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 26 marzo 2023) Ilsi muove anche per il: l’obiettivo della società è confermare gran parte della rosa attuale e per farlo bisognerà lavorare ad alcuni rinnovi. Ultimati e ufficializzati quelli di Meret, Zerbin, Anguissa e Lobotka, la dirigenza a fine stagione lavorerà su quelli di Rrahmani, Di Lorenzo e proverà a trovare un’intesa anche con Zielinski e Lozano, entrambi innza a2024. Zielinski e Kvaratskhelia (FOTO: SSC) Un rinnovo “più urgente” a cui si dovrà pensare è quello di: il difensore brasiliano è innza a2023 e dovrà firmare il rinnovo entro il termine di questa stagione. Ilperò ha giàil suo: come ...

