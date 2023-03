John Cena: “Bere con Ric Flair era davvero uno spasso” (Di domenica 26 marzo 2023) Ric Flair è stato uno dei migliori wrestler nella storia di questa disciplina, ma il Nature Boy è anche ricordato come un altrettanto leggendario animale da festa. Numerose sono le storie dietro ai party folli dell’ex 16 volte campione del mondo, che ha avuto modo di ‘fare serata’ insieme a personalità come Mike Tyson e Charlie Sheen, non certo due stinchi di santo. Durante una recente intervista, John Cena ha parlato della fama di Flair, dichiarando che era sempre bello trovarsi a far festa con il ragazzo di Charlotte, North Carolina. Le parole di Cena Parlando a “Whiskey Ginger”, Cena ha lasciato intendere di aver passato diverse belle serate insieme a Flair e all’alcool:“E’ un uomo davvero pieno di energie. Ha davvero ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 26 marzo 2023) Ricè stato uno dei migliori wrestler nella storia di questa disciplina, ma il Nature Boy è anche ricordato come un altrettanto leggendario animale da festa. Numerose sono le storie dietro ai party folli dell’ex 16 volte campione del mondo, che ha avuto modo di ‘fare serata’ insieme a personalità come Mike Tyson e Charlie Sheen, non certo due stinchi di santo. Durante una recente intervista,ha parlato della fama di, dichiarando che era sempre bello trovarsi a far festa con il ragazzo di Charlotte, North Carolina. Le parole diParlando a “Whiskey Ginger”,ha lasciato intendere di aver passato diverse belle serate insieme ae all’alcool:“E’ un uomopieno di energie. Ha...

