Jesto | “Non mi vergogno” è il nuovo singolo che anticipa il concept album

ROMA – E' stato pubblicato "Non mi vergogno", il nuovo singolo di Jesto. Il brano, che si lega concettualmente al singolo precedente "L'Ultimo Umano", aggiunge un altro tassello al percorso che porta al concept album "Ricordo Il Futuro", in uscita il 28 aprile. "Non mi vergogno" svela un lato più intimo dell'artista, che si confida senza filtri con l'ascoltatore. Jesto non nasconde le sue emozioni e invita ad accogliere il proprio lato sensibile senza vergognarsene: "Le esperienze sono inchiostro sul libro della vita", dice. L'artwork, in linea con il concept grafico dell'intero progetto, rappresenta il dettaglio degli occhi dell'androide, protagonista della copertina dell'album, che piange.

