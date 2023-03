Jennifer Lopez confessa la sua routine incredibile per mantenersi in forma | ecco cosa ama fare alle 5 del mattino

(Di domenica 26 marzo 2023) Come faad essere sempre in perfettafisica: la cantante ha svelato qual è la suaquotidiana.è tra le artiste più apprezzate nel mondo dato che la sua voce è arrivata ovunque, conquistando tutti. Negli ultimi mesi l’attenzione, più che sulla sua musica, si è concentrata sulla sua vita privata. Infatti la cantante è tornata insieme all’attore Ben Affleck, suo ex storico e a luglio del 2022 sono diventati marito e moglie.svela come fa ad essere inil segreto (credits: Ansa) grantennis toscanaI due prima di uscire allo scoperto ufficialmente, erano stati paparazzati più volte insieme. Una delle prime foto apparse fu in palestra, dove si recarono in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... legodiary : RT @elepaspeur_: Giuseppe che si trova a ballare dai tour con Jennifer López ai guanti di sfida con Zerbi e Cele i più fichi della tele #a… - StigmabaseE : [ITAL] Ha 53 anni, ma si veste più sexy che mai! Jennifer Lopez, con un abito più azzardato dell'anno: Chi è Drusil… - lacittanews : Da quanto stanno insieme Jennifer Lopez e Ben Affleck? I due si conoscono da moltissimi anni: ma cosa è successo fr… - Pjs_Ale : RT @elepaspeur_: Giuseppe che si trova a ballare dai tour con Jennifer López ai guanti di sfida con Zerbi e Cele i più fichi della tele #a… - Giada45912586 : RT @elepaspeur_: Giuseppe che si trova a ballare dai tour con Jennifer López ai guanti di sfida con Zerbi e Cele i più fichi della tele #a… -

Yellowstone , una serie campione d'ascolti negli Stati Uniti in Italia disponibile su Sky e NOW, ha tra i tanti fan anche due nomi illustri:e Ben Affleck . Sembra che una delle coppie più impegnate di Hollywood, in fondo, trovi il tempo per guardare il western drama con Kevin Costner e sia grande fan della serie....Se vuoi avere delle labbra carnose senza ricorrere al bisturi, devi assolutamente seguire i consigli della truccatrice di. Non solo la tecnologia ha fatto dei veri e propri passi da gigante negli ultimi anni: anche la chirurgia, soprattutto in questo ultimo periodo, sembrerebbe essere in continuo ...Che tempo che fa , le anticipazioni di stasera 26 marzo 2023 su Rai3 L'intervista a Ben Affleck, dal nuovo film al matrimonio conFulcro della nuova puntata di Che tempo che fa sarà ...

Jennifer Lopez, l'allenamento in palestra: cosa fa per tenersi in forma. «Mi sveglio alle 5 del mattino e camb ilgazzettino.it

Ben Affleck e Jennifer Lopez hanno lavorato insieme in Amore estremo e Jersey Girl agli inizi degli anni Duemila. Nel 2003 era uscito il film Gigli, unico film in cui J-Lo e Ben Affleck recitano insie ...Protagonista della storia raccontata dall'attrice di Barbarella è la sua co-star Jennifer Lopez, rea, a detta di Fonda, di averla schiaffeggiata (per volere di copione, naturalmente) senza rendersi ...