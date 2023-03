Jennifer Garner ex moglie di Ben Affleck | età | figli | lavoro e biografia

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 26 marzo 2023)Anneè un’attrice statunitense particolarmente apprezzata. È diventata celebre a livello internazionale interpretando l’agente della CIA Sydney Bristow nella seguitissima serie Tv intitolata Alias, tale ruolo l’ha portata a ricevere ben quatto nomination per il Golden Globe come miglior attrice in una serie drammatica, ha conseguito tale riconoscimento nel 2002. Scopriamo qualche dettaglio in più riguardo la sua vita privata.: età eAnneè nata a Houston il 17 aprile del 1972 (sotto il segno zodiacale dell’Ariete). Attualmente ha 50 anni.nel giugno del 2005 è convolata a nozze con Ben. Dalla loro relazione sono venuti alla luce tre: Violet ...