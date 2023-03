Ivano Marescotti su Hannibal | Anthony Hopkins e il loro incontro in aereo

Leggi su screenworld

(Di domenica 26 marzo 2023) Nel corso della sua carrieraha recitato ine tanti film internazionali. Dell’esperienza sul set del film, ha ricordato la sua amicizia conche nel film interpretava il dottorLecter, il cannibale reso celebre da Il silenzio degli innocenti. Un’amicizia nata tra pisolini in, gomitate e una lettera di Adriano Celentano. In alcune interviste– scomparso oggi a 77 anni – ha raccontato il suocon: “Quando giravamopresero unsolo per noi, che dall’Italia portava gli attori e la troupe negli Stati Uniti.” – raccontò...