Ivano Marescotti | morto l' attore a 77 anni Da Benigni e Zalone ai ruoli drammatici

È morto oggi pomeriggio, al termine di una lunga malattia, l'attore Ivano Marescotti. Aveva 77 anni, era originario di Villanova di Bagnacavallo in Romagna. Protagonista di una carriera longeva, ricchissima di titoli, cominciata in modo piuttosto non convenzionale. Nella sua carriera aveva lavorato con registi come Ridley Scott, Roberto Benigni, Pupi Avati.

Cinema, è morto a 77 anni l'attore e regista Ivano Marescotti TGCOM

E' morto, a Ravenna, l'attore e regista Ivano Marescotti. Aveva 77 anni. Era da qualche giorno ricoverato all'ospedale civile di Ravenna a causa del peggioramento delle sue condizioni fisiche legate a ...Ivano Marescotti è nato a Villanova di Bagnocavallo, in provincia di Ravenna, il 4 febbraio del 1946. Dopo aver lavorato per molti anni come dipendente comunale, ha deciso di intraprendere la carriera ...