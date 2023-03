Ivano Marescotti | il figlio Mattia morto di tumore | il suo racconto

Leggi su cinemaserietv

(Di domenica 26 marzo 2023)parlò di suodia soli 44 anni nel suo libro autobiografico Fatti Veri. Nello specifico l’attore raccontò gli ultimi istanti di vita di suoe della sua scelta inconsueta di andare in scena il giorno della sua morte.era il primodi, nato dal primo matrimonio dell’attore. Nel suo libroraccontò dell’ultima volta che aveva salutato, prima che morisse. “Ciao, ci vediamo domani, ciao. Aprì gli occhi. Le labbra accennarono un movimento, ma non ne uscì nulla. Non stetti a insistere e lui si riassopì. Uscendo dalla stanza lo ...