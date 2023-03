Ivano Marescotti è morto | il regista e attore italiano aveva 77 anni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Cinema, morto Ivano Marescotti: l'attore e regista aveva 77 anni - Corriere : Lutto nel mondo del cinema: è morto a 77 anni Ivano Marescotti - GiulioBase : Che dolore: Ivano se n’è andato troppo presto. Mancherà tantissimo. IVANO MARESCOTTI r.i.p. - egospotami : RT @Svagaia: La Romagna perde uno dei suoi personaggi più noti e brillanti. Che dispiacere - inabedofsilence : RT @Corriere: Lutto nel mondo del cinema: è morto a 77 anni Ivano Marescotti -

Lutto nel mondo del cinema . Nel pomeriggio di oggi è venuto a mancare l'attore e regista. Settantasette anni,lascia la moglie Erika, che aveva sposato un anno fa, e la figlia Iliade nata nel suo matrimonio precedente. La carrieraera noto per i suoi ...Il mondo del cinema è a lutto. Nel pomeriggio di domenica 26 marzo è morto, deceduto al termine di una lunga malattia., originario di Villanova di Bagnacavallo in Romagna, si è spento a 77 anni compiuti lo scorso 4 febbraio. Nell'ultima intervista ...In teatro Profondamente legato alla sua Romagna, lui che era nato a Bagnocavallo,a partire dagli anni '90 ha iniziato un approfondito lavoro di recupero del romagnolo, tornando in teatro ...

È morto a 77 anni Ivano Marescotti RaiNews

Apprendiamo con enorme dispiacere della morte di Ivano Marescotti, artista e attore di grande talento del nostro territorio, con una carriera di successo ricca e poliedrica. Amatissimo e stimato, era ...È morto nel pomeriggio di oggi – 26 marzo – Ivano Marescotti. Aveva 77 anni. L’attore e regista di Villanova di Bagnacavallo era da qualche giorno ricoverato all’ospedale di Ravenna a causa del ...