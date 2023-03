Ivano Marescotti biografia | età | causa morte e malattia | film | moglie e figli

Leggi su spettacoloitaliano

(Di domenica 26 marzo 2023), chi era l’attore italiano È morto, uno degli attori più capaci del cinema italiano, protagonista di grandi successi tra commedie, teatro edrammatici. Attore, regista teatrale e drammaturgo italiano. Di recente ha deciso di ritirarsi dalle scene per dedicarsi al Teatro Accademiaa Ravenna. Per ricordarlo, ecco laditra carriera e vita privata., età 77 anni, è nato a Bagnocavallo, in provincia di Ravenna, il 4 febbraio 1946. Si diploma al liceo Nervi di Ravenna. Il suo primo lavoro è ...