Iva Zanicchi | chi è | età | carriera | canzoni | chi è il marito | figlia | Instagram

Tra non poche polemiche e scontri in giuria, Iva Zanicchi è stata a tutti gli effetti una protagonista dell'ultima edizione di Ballando con le Stelle. Lei ha deciso di mettersi in gioco, di scendere in pista al fianco di Samuel Peron e con la sua leggerezza (e con le sue barzellette) ha conquistando tutti. O quasi. E oggi proprio lei, archiviata quell'esperienza che è giunta al capolinea, ritornerà in tv da Mara Venier, a Domenica In, per ricordare Paolo Limiti. Dagli esordi al successo: Iva Zanicchi come cantante Iva Zanicchi è nata il 18 gennaio 1940 a Ligonchio ed è una cantante, conduttrice, attrice ed ex politica, ma sicuramente una delle pietre miliari della musica italiana. Iva Zanicchi ha esordito nel 1960 con la partecipazione a I due campanili di Silvio Gigli, un festival itinerante, poi l'anno seguite ha ...

