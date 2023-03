Italia, solo Meazza come Retegui (Di domenica 26 marzo 2023) Confermandosi anche nella seconda partita, con il gol a Malta dopo quello realizzato contro l’Inghilterra, Retegui ha compiuto una piccola grande impresa. Nella top ten dei goleador storici della Nazionale, solo Meazza era riuscito ad andare in gol nelle sue prime due partite (ne fece 2 alla Svizzera e 1 alla Germania). Nessuno degli altri è riuscito a fare altrettanto e la lista dei nomi è decisamente importante: Riva, Piola, Baggio, Del Piero, Altobelli, Baloncieri, Inzaghi, Graziani e Vieri L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 marzo 2023) Confermandosi anche nella seconda partita, con il gol a Malta dopo quello realizzato contro l’Inghilterra,ha compiuto una piccola grande impresa. Nella top ten dei goleador storici della Nazionale,era riuscito ad andare in gol nelle sue prime due partite (ne fece 2 alla Svizzera e 1 alla Germania). Nessuno degli altri è riuscito a fare altrettanto e la lista dei nomi è decisamente importante: Riva, Piola, Baggio, Del Piero, Altobelli, Baloncieri, Inzaghi, Graziani e Vieri L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lmisculin : Stamattina la 'Guardia Costiera libica' ha sparato dei colpi verso la nave Ocean Viking in acque internazionali. Lo… - fraversion : Paolo Limiti era un creativo vero. Lavorò con Mike, portò la cucina in tv in Italia, ha scritto brani per grandi ar… - petergomezblog : Congedo di paternità, in Italia solo 10 giorni e in Spagna 16 settimane: come funziona in Ue e perché se “non trasf… - Marcosalesayago : 'Il Prodotto' non è solo il torneo dove si sono formati quasi tutti i campioni del mondo della Scaleneta. Ora regal… - KratosCurr94 : @guffanti_marco #Travaglio & CO che campano di cinismo e fake news... in Paesi civili sarebbero da ergastolo e denuncia SOLO IN ITALIA -