Italia, Scalvini: «Il percorso è appena iniziato, dobbiamo migliorare» (Di domenica 26 marzo 2023) Giorgio Scalvini, difensore dell’Italia, ha parlato ai microfoni della Rai dopo la partita vinta contro Malta Giorgio Scalvini, difensore dell’Italia, ha parlato ai microfoni della Rai dopo la partita vinta contro Malta. Le sue dichiarazioni: «Sicuramente vincere è una bella cosa soprattutto per noi difensori. Il percorso è appena iniziato e abbiamo tante cose da migliorare. Sapevamo che non era una gara semplice, potevamo fare di più per segnare». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 marzo 2023) Giorgio, difensore dell’, ha parlato ai microfoni della Rai dopo la partita vinta contro Malta Giorgio, difensore dell’, ha parlato ai microfoni della Rai dopo la partita vinta contro Malta. Le sue dichiarazioni: «Sicuramente vincere è una bella cosa soprattutto per noi difensori. Ile abbiamo tante cose da. Sapevamo che non era una gara semplice, potevamo fare di più per segnare». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #EURO2024Qualifiers | @Azzurri, #Scalvini: 'Vincere è sempre una bella cosa. Ecco in che cosa potevamo fare meglio'… - zazoomblog : Italia Scalvini: 'Dobbiamo ancora migliorare in tante cose' - #Italia #Scalvini: #'Dobbiamo - ManuelAfriyie : RT @DiMarzio: #EURO2024Qualifiers | @Azzurri, #Scalvini: 'Vincere è sempre una bella cosa. Ecco in che cosa potevamo fare meglio' ???? https:… - sportli26181512 : Italia, Scalvini: 'Dobbiamo ancora migliorare in tante cose': Giorgio Scalvini, difensore dell'Italia, ha parlato a… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: EURO 2024 - Qualificazioni, Italia, Scalvini: 'Non volevamo sottovalutare Malta, bene i 3 punti' -