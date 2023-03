Italia, Scalvini: 'Dobbiamo ancora migliorare in tante cose' (Di domenica 26 marzo 2023) Giorgio Scalvini, difensore dell'Italia, ha parlato a Rai Sport dopo la vittoria sul campo di Malta nelle qualificazioni a Euro 2024: "Vincere... Leggi su calciomercato (Di domenica 26 marzo 2023) Giorgio, difensore dell', ha parlato a Rai Sport dopo la vittoria sul campo di Malta nelle qualificazioni a Euro 2024: "Vincere...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #EURO2024Qualifiers | @Azzurri, #Scalvini: 'Vincere è sempre una bella cosa. Ecco in che cosa potevamo fare meglio'… - ManuelAfriyie : RT @DiMarzio: #EURO2024Qualifiers | @Azzurri, #Scalvini: 'Vincere è sempre una bella cosa. Ecco in che cosa potevamo fare meglio' ???? https:… - sportli26181512 : Italia, Scalvini: 'Dobbiamo ancora migliorare in tante cose': Giorgio Scalvini, difensore dell'Italia, ha parlato a… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: EURO 2024 - Qualificazioni, Italia, Scalvini: 'Non volevamo sottovalutare Malta, bene i 3 punti' - P_Zukko : RT @DiMarzio: #EURO2024Qualifiers | @Azzurri, #Scalvini: 'Vincere è sempre una bella cosa. Ecco in che cosa potevamo fare meglio' ???? https:… -