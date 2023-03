Italia, Scalvini: "Ci sono cose da migliorare, ma l'importante aver ottenuto i 3 punti" (Di domenica 26 marzo 2023) Giorgio Scalvini, difensore dell'Italia, ha parlato a Rai Sport, dopo la vittoria contro Malta, ecco le sue dichiarazioni: "Ci sono tante cose da migliorare ma il nostro percorso è appena iniziato e riusciremo a migliorarci. Sapevamo che Malta avrebbe dato il 100% e non dovevamo sottovalutarli, nonostante ciò siamo riusciti a ottenere tre punti anche se dobbiamo migliorare". Leggi su terzotemponapoli (Di domenica 26 marzo 2023) Giorgio, difensore dell', ha parlato a Rai Sport, dopo la vittoria contro Malta, ecco le sue dichiarazioni: "Citantedama il nostro percorso è appena iniziato e riusciremo a migliorarci. Sapevamo che Malta avrebbe dato il 100% e non dovevamo sottovalutarli, nonostante ciò siamo riusciti a ottenere treanche se dobbiamo".

