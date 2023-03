Italia, Pessina: "La vittoria è quello che conta, era una sfida difficile" (Di domenica 26 marzo 2023) Matteo Pessina, centrocampista dell'Italia, ha parlato a Rai Sport, dopo la gara vinta contro Malta, di seguito le sue dichiarazioni: "Primo gol di un giocatore del Monza in Nazionale? Non ci avevo pensato. Era una sfida difficile e l'importante era vincere. Non male la mia media gol con l'Italia, sono onorato di difendere la maglia della Nazionale. Sicuramente potevamo fare meglio alcune cose, ma il tempo per lavorare è stato poco e abbiamo anche avuto un match in mezzo. difficile mettere in campo tutte le idee che proviamo in allenamento con così poco tempo a disposizione. Nonostante ciò, abbiamo segnato e poi siamo riusciti a controllare la partita". Leggi su terzotemponapoli (Di domenica 26 marzo 2023) Matteo, centrocampista dell', ha parlato a Rai Sport, dopo la gara vinta contro Malta, di seguito le sue dichiarazioni: "Primo gol di un giocatore del Monza in Nazionale? Non ci avevo pensato. Era unae l'importante era vincere. Non male la mia media gol con l', sono onorato di difendere la maglia della Nazionale. Sicuramente potevamo fare meglio alcune cose, ma il tempo per lavorare è stato poco e abbiamo anche avuto un match in mezzo.mettere in campo tutte le idee che proviamo in allenamento con così poco tempo a disposizione. Nonostante ciò, abbiamo segnato e poi siamo riusciti a controllare la partita".

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ACMonza : Matteo Pessina primo giocatore biancorosso a segnare con la maglia dell'Italia ???????? - DiMarzio : #EURO2024Qualifiers | @Azzurri, #Scalvini: 'Vincere è sempre una bella cosa. Ecco in che cosa potevamo fare meglio'… - gippu1 : #MaltaItalia Prima di Mateo Retegui e Matteo Pessina (primo gol azzurro della storia del Monza), l'ultima partita i… - Ftbnews24 : Malta-Italia 0-2, Pessina a segno: è il primo del Monza a realizzare un gol in nazionale - ItalianSerieA : New post: Ancora Retegui! A Malta l’Italia ritrova la vittoria, segnano il bomber del Tigre e Pessina -