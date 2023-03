Italia OK a Malta senza esaltare. Retegui bis, uno dell’Inter in campo (Di domenica 26 marzo 2023) L’Italia vince 0-2 a Malta nelle qualificazioni a EURO 2024 ma la prestazione non è certo scintillante. I gol arrivano nel primo tempo, in campo solo uno dei giocatori dell’Inter. E concede il bis Retegui. PRIMI PUNTI – Dopo il KO con l’Inghilterra di giovedì l’Italia vince 0-2 in casa di Malta. A Ta Qali concede il bis l’oriundo Mateo Retegui, che sblocca di testa nell’area piccola al 13’ su corner di Sandro Tonali. Poco dopo si fa male Wilfried Gnonto, costretto a lasciare il campo a metà primo tempo a Vincenzo Grifo. Raddoppia al 27’ Matteo Pessina, in tap-in su assist ancora di Tonali, poi ripresa brutta. Per l’Inter in panchina tutto l’incontro Francesco Acerbi, mentre Matteo Darmian è subentrato all’intervallo ... Leggi su inter-news (Di domenica 26 marzo 2023) L’vince 0-2 anelle qualificazioni a EURO 2024 ma la prestazione non è certo scintillante. I gol arrivano nel primo tempo, insolo uno dei giocatori. E concede il bis. PRIMI PUNTI – Dopo il KO con l’Inghilterra di giovedì l’vince 0-2 in casa di. A Ta Qali concede il bis l’oriundo Mateo, che sblocca di testa nell’area piccola al 13’ su corner di Sandro Tonali. Poco dopo si fa male Wilfried Gnonto, costretto a lasciare ila metà primo tempo a Vincenzo Grifo. Raddoppia al 27’ Matteo Pessina, in tap-in su assist ancora di Tonali, poi ripresa brutta. Per l’Inter in panchina tutto l’incontro Francesco Acerbi, mentre Matteo Darmian è subentrato all’intervallo ...

