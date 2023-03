Italia, Mancini svela un curioso retroscena su Retegui e il mate (Di domenica 26 marzo 2023) MALTA - "La gara contro Malta è la classica partita dove hai tutto da perdere , quindi bisogna avere la massima concentrazione perché i tre punti sono importanti e non bisogna prendere alcun tipo di ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 26 marzo 2023) MALTA - "La gara contro Malta è la classica partita dove hai tutto da perdere , quindi bisogna avere la massima concentrazione perché i tre punti sono importanti e non bisogna prendere alcun tipo di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Azzurri : ???????????????? ???????????????????? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per #Italia ???? ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, ore 2… - MCriscitiello : Convocazioni di dissenso e provocatorie. Mancini continua a giocare con la Nazionale Italiana come fosse una “cosa… - AlfredoPedulla : Un po’ di onestà intellettuale di opinionisti, seconde voci in diretta da #Napoli, amici degli amici. Niente. Preva… - notiziasportiva : ?????? Il ct Mancini ha diramato la lista dei convocati per Malta-Italia! Ci sono alcune sorprese tra le esclusioni...… - Nafavolaa2 : @Er_Libanese7 C'è la grande Italia di Mancini -