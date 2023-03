Italia, Mancini: 'Posso chiamare altri oriundi, guardate Belgio e Svizzera...' (Di domenica 26 marzo 2023) L'Italia riparte a Malta nella seconda giornata delle qualificazioni a Euro 2024, il ct azzurro Roberto Mancini è intervenuto in... Leggi su calciomercato (Di domenica 26 marzo 2023) L'riparte a Malta nella seconda giornata delle qualificazioni a Euro 2024, il ct azzurro Robertoè intervenuto in...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Azzurri : ???????????????? ???????????????????? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per #Malta ???? ?? #Italia ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? Nat… - GoalItalia : I convocati di Mancini per #MaltaItalia: esclusi Pafundi e Pellegrini, Gnonto con la 10 ?? ???? - capuanogio : #Retegui discretamente utile all’#Italia in questo momento. L’occhio di #Mancini difficilmente sbaglia #MaltaItalia - FcInterNewsit : Italia, ancora Mancini: 'Altri oriundi? È una possibilità, guardate Svizzera, Belgio, Francia...' - Fprime86 : RT @carlolaudisa: A Malta si ripete Retegui e raddoppia Pessina. Poi qualche affanno di troppo per la vittoria dell’Italia di Mancini che i… -