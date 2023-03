Italia, Mancini: «L’importante era vincere, ma potevamo fare meglio tutto» (Di domenica 26 marzo 2023) Roberto Mancini, Ct dell’Italia, ha parlato ai microfoni della Rai dopo la vittoria contro Malta Roberto Mancini, Ct dell’Italia, ha parlato ai microfoni della Rai dopo la vittoria contro Malta. Le sue dichiarazioni: «Sono partite dove hai tutto da perdere e diventano brutte. Importante era vincere anche se ci sono cose che abbiamo fatto bene e altre meno. Retegui? E’ stato fondamentale per aver sbloccato la partita. Era difficile con pochi spazi e dobbiamo prenderle al massimo per portare a casa i tre punti. potevamo fare meglio tutto. Quando vai in vantaggio puoi giocare con più tranquillità e sicuramente si poteva fare meglio». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 marzo 2023) Roberto, Ct dell’, ha parlato ai microfoni della Rai dopo la vittoria contro Malta Roberto, Ct dell’, ha parlato ai microfoni della Rai dopo la vittoria contro Malta. Le sue dichiarazioni: «Sono partite dove haida perdere e diventano brutte. Importante eraanche se ci sono cose che abbiamo fatto bene e altre meno. Retegui? E’ stato fondamentale per aver sbloccato la partita. Era difficile con pochi spazi e dobbiamo prenderle al massimo per portare a casa i tre punti.. Quando vai in vantaggio puoi giocare con più tranquillità e sicuramente si poteva». L'articolo proviene da Calcio News 24.

