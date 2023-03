Italia-Malta | le scelte di Mancini | Darmian e Acerbi dall’inizio – TS

(Di domenica 26 marzo 2023) Matteo, con molta probabilità, sarà impiegato dall’1? per la partita di questa sera dell’contro. Oltre a lui giocherà anche– Secondo quanto riportato da TuttoSport, Robertoè pronto a dare una chance dal 1? a Matteo–Il Corriere dello Sport non è dello stesso avviso – e a confermare Francescoin difesa, nonostante la non buona prestazione contro l’Inghilterra. In mezzo al campo, dato il rientro anticipato di Barella, agiranno Tonali e Cristante al fianco di Verratti. Davanti, Gnonto e Politano supporteranno Retegui, confermato dopo l’esordio con gol., ledi(4-3-3): ...

I programmi in chiaro, ore 21:00 su Rai 1 Gara di qualificazione agli Europei per la squadra di Roberto Mancini. Blue Bloods, ore 21:20 su Rai 2 Famosa serie poliziesca con Tom Selleck ...Probabili formazioni, le ultime sulle possibili scelte del ct Roberto Mancini in vista del match Giorno di, secondo match per gli azzurri in vista delle qualificazioni all'Europeo del 2024. ...Il nono precedente della storia traarriva nel momento migliore. Per quanto la nazionale maltese, guidata negli ultimi anni da tre ct italiani (Ghedin, Mangia, Marcolini), meriti rispetto, per gli azzurri può essere ...

Nella cornice del Ta’ Qali Stadium di Attard andrà in scena l’interessante match tra Malta e Italia, valido per il Gruppo C, e il direttore di gara designato per la sfida sarà il fischietto bulgaro ...Ex calciatore di serie A e B, allenatore in serie C, figlio dell'indimenticato Antonio, bandiera del Savona, questa sera affronterà gli Azzurri di Mancini ...