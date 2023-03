Italia | Frattesi | «Non dobbiamo prendere la partita sottogamba»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 26 marzo 2023) Davide, centrocampista dell’, ha parlato prima delladi questa sera contro Malta per le qualificazioni ai prossimi Europei Davide, centrocampista dell’, ha parlato prima delladi questa sera contro Malta per le qualificazioni ai prossimi Europei. Le sue dichiarazioni: «Tanti sorrisi? Credo sia una cosa positiva. Il gruppo, anche i nuovi, è buono. E’ un segnale per approcciare lanel migliore dei modi possibile. Andandoli aalti per poi ripartire. Abbiamo gente davanti che è pronta e brillante,sfruttare le occasioni nel miglior modo possibile. Nonprenderla. Lo sappiamo bene se che succede così la ...