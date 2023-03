Italia e i nuovi oriundi: Mancini sta valutando altri nomi (Di domenica 26 marzo 2023) Non solo Retegui, Jorginho e Toloi, ma Roberto Mancini sta pensando anche ad altri oriundi per l’Italia Non solo Retegui, Jorginho e Toloi, ma Roberto Mancini sta pensando anche ad altri oriundi per l’Italia. Secondo quanto riportato da La Repubblica, ci sarebbero diversi nomi nella lista del Ct: Capaldo, Strefezza, il classe 2006 Prestianni e Galoppo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 marzo 2023) Non solo Retegui, Jorginho e Toloi, ma Robertosta pensando anche adper l’Non solo Retegui, Jorginho e Toloi, ma Robertosta pensando anche adper l’. Secondo quanto riportato da La Repubblica, ci sarebbero diversinella lista del Ct: Capaldo, Strefezza, il classe 2006 Prestianni e Galoppo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

